Was die Donauklinik „babyfreundlich“ macht

Ein müdes Baby liegt auf der Brust der Mutter. Beide sind wohlauf, wie man so schön sagt. Und sogar schon fit genug für die ersten Besucher. Oma und Opa durften ihren neuen Enkel gerade kennenlernen. Glückliche Szenen wie diese gehören zum Alltag auf der Wöchnerinnenstation der Neu-Ulmer Donauklinik. Alltag in einer „Babyfreundlichen Geburtsklinik“. Als diese wurde das Neu-Ulmer Krankenhaus jüngst erneut ausgezeichnet. Aber sollten nicht alle Geburtsstationen babyfreundlich sein? Das steckt hinter dem Zertifikat.

Von der stillfreundlichen zur babyfreundlichen Klinik

Dörte Unseld ist Oberärztin an der Donauklinik. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist zusätzlich Still- und Laktationsberaterin. „Babyfreundlich“ zu sein, ist in ihrem Beruf quasi eine Selbstverständlichkeit. Sie erklärt, wie das Zertifikat für „Babyfreundliche Geburtskliniken“ entstanden ist und was es für die Arbeit auf der Geburtsstation in Neu-Ulm bedeutet. Entwickelt habe sich diese Zertifizierung nämlich aus dem, was früher „Stillfreundliche Geburtsklinik“ hieß, erklärt Unseld. Diese Auszeichnung für Krankenhäuser war in den 80er Jahren als eine Art Gegenpol zur Lebensmittel- und Werbeindustrie entstanden.

Bekannte Marken für Babynahrung priesen damals ihr Milchpulver und Co. als praktischere und auch gesündere Alternative zur herkömmlichen Ernährungsmethode für Babys, dem Stillen, an. Sie warben mit einem perfekt abgestimmten Nährstoffmix, versprachen den Müttern mehr Autonomität, wenn sie nicht allein für die Ernährung des Kindes zuständig sind. Die Werbeindustrie hielt direkt Einzug in die Kliniken. In einer Gegenbewegung, so Unseld, rückten die natürlichen Ressourcen der Mütter wieder in den Vordergrund. Denn selbst zu stillen, ist einerseits deutlich günstiger, andererseits habe man laut der Neu-Ulmer Ärztin das Thema nochmals wissenschaftlich betrachtet und festgestellt, dass Muttermilch durchaus gesundheitliche Vorteile für das Baby mitbringt.

Mama Isabell beim Bonding mit ihrer Tochter Maja. Durch viel Hautkontakt kann die emotionale Beziehung zum Baby gestärkt werden. Foto: Franziska Wolfinger

Regelmäßige Schulungen fürs Personal, Bonding für die jungen Eltern

„Stillfreundliche Kliniken“ verpflichteten sich, werbefrei zu bleiben und junge Familien neutral zu beraten. Heute fokussiert sich die Initiative unter dem „Babyfreundlich“ und weiterhin getragen von Unicef und WHO, nicht mehr ausschließlich auf das Stillen. „Babyfreundlich“ bedeutet etwa auch, dass das Personal intensiver und vor allem einheitlich geschult ist, sagt Unseld. Es soll nicht zu Situationen kommen, in denen die Hebamme etwas anderes als der Arzt empfiehlt. Maßgabe für die Versorgung der Familien soll stets der aktuelle wissenschaftliche Forschungsstand sein.

Eine wichtige Rolle spiele heute auch das sogenannte Bonding, sagt Monika Vogel, die als Krankenschwester auf der Geburtsstation der Donauklinik arbeitet. Bonding bedeutet, dass die Eltern – das schließt explizit auch den Vater mit ein – nach der Geburt und in den folgenden Tagen über viel direkten Hautkontakt die emotionale Beziehung zum Kind stärken. Im intensiven Kontakt mit ihrem Kind lernen die jungen Eltern oft auch schneller, die Signale und Bedürfnisse ihres Babys zu deuten, erklärt Vogel.

Klinik Neu-Ulm wurde diesen Sommer neu zertifiziert

Kliniken, die als „Babyfreundlich“ ausgezeichnet werden, dürfen dieses Zertifikat jedoch nicht für immer tragen. Alle drei Jahre wird das Krankenhaus von einer unabhängigen Kommission erneut überprüft. In Deutschland tragen es aktuell rund 20 Prozent aller Geburtskliniken. Die Gutachter schauen sich nicht nur persönlich vor Ort um, sondern befragen auch Mütter, die dort kürzlich geboren haben. Für die Donauklinik gab es dabei in der jüngsten Rezertifizierungsrunde nur gutes Feedback.

Eine der zufriedenen Mütter ist Isabell. Sie kam vor wenigen Jahren zuerst auf Empfehlung von Freundinnen zur Entbindung nach Neu-Ulm. Im August hat sie nun auch ihre zweite Tochter in der Donauklinik zur Welt gebracht. Besonders die Zeit, die sie hier für das Bonding mit ihrem Baby bekommt, weiß sie zu schätzen, sagt sie. Im Familienzimmer, in dem auch ihr Mann und ihre große Tochter bei ihr sein können, hat die junge Familie einen entspannten Start in ihr neues Leben zu viert.