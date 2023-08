Neu-Ulm

Was eine Stunde Lachyoga auf einer Neu-Ulmer Wiese bewirken kann

Beim Lachyoga losgelöst von allen Sorgen: Kursleiterin Laura Hornung (Mitte) mit den Teilnehmerinnen Brigitte (links) und Dagmar in Neu-Ulm.

Plus Laura Hornung aus Pfuhl ist ausgebildete Lachyoga-Lehrerin und weiß um die Kraft des Lachens. Zu Besuch bei einer Übungsstunde im Freien.

Von Inge Pflüger

Als 36-Jährige zog sie von Brasilien nach Deutschland. Heute, mit 65 Jahren, geht sie ihrer Leidenschaft nach, der „Kraft des Lachens“, die sie zum Beruf gemacht hat: Laura Hornung, die vor einigen Monaten unerwartet Witwe wurde, lebt mit ihrem Sohn in Pfuhl und ist ausgebildete Lachyoga-Lehrerin. Sie gibt landauf und landab Kurse und hat auch das Lachyoga-Leporello (Faltheft) „Lachen mit Laura“ herausgegeben. Die spannende Methode entwickelten der Inder Dr. Madan Kataria und seine Frau Madhuri Kataria. Er hat Lachübungen mit Yoga-Atemtechniken verbunden und gründete 1995 den ersten Lachclub in Mumbai. Daraus entstand die weltweite Lachyoga-Bewegung.

Der „Lachclub im Park“ trifft sich auf der Wiese beim SV Offenhausen

In eine Freiluft-Lachstunde mit Laura Hornung schnupperte auch jüngst an einem regnerischen Freitagabend die Autorin dieser Zeilen. Obwohl es der Wettergott nicht allzu gut mit den Teilnehmerinnen des „Lachclubs im Park“ auf der Wiese beim SV Offenhausen meinte, endete die Stunde nicht trüb, sondern lachend, frohgemut und stressfrei. Auch für die Ulmerin Dagmar, sie war zum ersten Mal dabei und verkündete, „nächsten Freitag komme ich wieder“. Ebenso Brigitte, die seit etlichen Jahren sich lachend, sportlich und barfuß (am Freitag allerdings nicht, da war es zu nass) auf der Wiese bewegt, und immer wird gelacht und gelacht.

