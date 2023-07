Neu-Ulm

18:00 Uhr

Was es in der Geschichtsbibliothek Neu-Ulm alles zu entdecken gibt

Die Geschichtsbibliothek Neu-Ulm ist in die alte FH in der Steubenstraße gezogen. Vereinsvorsitzender Thomas Pfundner und seine Mitstreiter haben Zigtausende Bücher gesichtet und sortiert.

Plus Nach dem Umzug in die alte FH Neu-Ulm ist die Geschichtsbibliothek wieder öffentlich zugänglich. Unter den rund 70.000 Büchern befindet sich so mancher Schatz.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Fachhochschule im Neu-Ulmer Vorfeld haben nur den Mieter gewechselt, geblieben ist geballtes Wissen und konzentrierte Kompetenz. Wo allerdings einst Professoren und Studenten ein und aus gingen, zeigt der lange Flur sich heute erstaunlich leer. Und das ist gut so, bemerkt Thomas Pfundner mit einem Lächeln im Gesicht. Der erste Vorsitzende des Vereins „Geschichtsbibliothek Horst Gaiser Neu-Ulm“ kann sich noch gut an die Situation vor fast zwei Jahren erinnern. Damals standen an die 1000 Umzugskartons auf dem Gang, mitunter in Zweierreihen, übereinander gestapelt und nahezu hoffnungslos durcheinander.

Früher befand sich die Bibliothek im ehemaligen LEW-Gebäude in Neu-Ulm

Als die traditionsreiche Bücherei im Sommer 2021 ihr altes Domizil in der Maximilianstraße räumen musste, da das LEW-Gebäude abgerissen wurde, wurde erst klar, mit welchen Summen von Literatur, Dokumenten, Bildern und Originalquellen man es zu tun hatte. Andererseits erlaubte der Ortswechsel in die alte FH auch eine genaue Begutachtung der Sammlungen. Dubletten wurden aussortiert und Objekte nicht mehr eingestellt, welche nicht mit dem Sammelgebiet konform waren. Zu diesem zählen nach wie vor vorrangig die Stadt Ulm sowie Stadt und Landkreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen