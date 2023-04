Neu-Ulm

Was macht der "Impfluencer"? Hausarzt Kröner nicht mehr Teil seiner Praxis

Der Neu-Ulmer Hausarzt Christian Kröner machte während der Corona-Pandemie immer wieder auf sich aufmerksam. Nun hat die Praxis in Pfuhl verlassen. Nur wohin?

Plus Der Versuch eines persönlichen Gesprächs über etwaige Gerüchte scheiterte. Nun scheint die Sache klarer: Hausarzt Kröner ist nicht mehr Teil der Praxis in Pfuhl.

Von Michael Kroha

Ein Info-Zettel zur Corona-Impfung im Dezember 2020 verhalf dem Hausarzt Christian Kröner mit seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl einst zu ersten bundesweiten Schlagzeilen. Es folgten mehrere weitere im Laufe der Pandemie, darunter auch eher weniger positive wie bei einer Kühlschrank-Panne. Seit seinem Rückzug vom Kurznachrichtendienst Twitter ist es ruhiger um den "Impfluencer" geworden. Der bis dato bei Medien beliebte Gesprächspartner, unter anderem bei Markus Lanz im ZDF, lehnt Anfragen inzwischen komplett ab. Nun scheint aber vollzogen, was im Ort schon vor Wochen kolportiert wurde: Kröner ist offenbar nicht mehr Teil seiner einstigen Praxis.

Bereits Mitte Februar hatten unsere Redaktion entsprechende Gerüchte erreicht. Es hieß, der Hausarzt würde seine Praxis an der Ecke Jahnstraße / Hauptstraße gänzlich schließen. Als unsere Redaktion darüber mit dem Allgemeinmediziner in einem persönlichen Gespräch reden wollte, kam kein wirkliches Gespräch zustande. Kröner hat wissen wollen, wer so etwas sagen würde. Aus Gründen des Quellenschutzes aber konnte ihm unsere Redaktion das nicht preisgeben. Er beendete die kurzweilige Unterhaltung und gab dabei folgendes zu verstehen: "Hören Sie auf, Gerüchte zu erzählen! Sehen Sie hier Schilder, dass wir schließen? Nein!"

