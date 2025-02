Was macht der pinke Bus auf dem Petrusplatz?

„800 Leute kommen hier teilweise pro Tag vorbei“, erzählen Leonie Lindenberg und Lara Holzapfel. Gemeinsam mit drei weiteren Frauen stehen sie in dem knallpinken Doppeldeckerbus, der heute auf dem Petrusplatz steht. Er ist kaum zu übersehen. Aufschrift: Lancôme.

Es riecht intensiv nach Parfüm, wenn die beiden die neuen Düfte vorstellen. Im Bus selbst kann man an einem digitalen Glücksrad drehen und an einem retro Kabeltelefon mit Wählscheibe erzählt eine Stimme Infos zu den Produkten. Im Obergeschoss des Busses finden Schulungen für Parfümeriemitarbeiterinnen statt.

Icon Vergrößern Leonie Lindenberg und Lara Holzapfel beraten eine Kundin und Make-Up-Artistin. Foto: Alexandra Weihele Icon Schließen Schließen Leonie Lindenberg und Lara Holzapfel beraten eine Kundin und Make-Up-Artistin. Foto: Alexandra Weihele

An 16 Stops in drei Ländern hält der Kosmetik-Bus, nächste Woche geht es weiter in die Schweiz. Wer Lust auf ein paar Liebe Worte, duftende Pröbchen und Schmink-Tipps hat, hat heute den ganzen Tag über die Chance auf dem Petrusplatz vorbeizuschauen.