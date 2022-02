Neu-Ulm

vor 31 Min.

Was passiert nach einem Notruf bei der Neu-Ulmer Feuerwehr?

Auf seinem Smartphone kann der Einsatzleiter sehen, wie viele Einsatzkräfte kommen und was passiert ist. Die Karte zeigt den Weg zur Einsatzstelle, hier zum Frontalzusammenstoß am Montag auf der B10 bei Burlafingen.

Plus Am Freitag ist europäischer Tag des Notrufs. Doch was geschieht nach einem Alarm? Die Neu-Ulmer Feuerwehr setzt auf ein neues System. Einsatzkräfte schwärmen.

Von Thomas Heckmann

Mit dem europaweit gültigen Notruf 112 erreicht man kostenlos die örtlich zuständige Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Der Disponent erfragt am Notruf nach einem Fragenkatalog zuerst den Einsatzort ("Wo?") und erkundigt sich dann detailliert immer weiter, bis er genau weiß, welche Helferinnen und Helfer er losschicken muss. Doch wie gelangt diese Information dann zu den Einsatzkräften? Wir haben uns ein ganz neues System bei der Feuerwehr Neu-Ulm zeigen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen