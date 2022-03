Neu-Ulm-Reutti

Was wird aus dem Hotel Meinl in Reutti? Stadt will mit Investor verhandeln

Das Rätselraten um diese Immobilie geht weiter: Jetzt will die Neu-Ulmer Stadtverwaltung mit dem Investor klären, was er mit dem ehemaligen Hotel Meinl in Rutti vorhat.

Plus Es war einst ein renommiertes Hotel in Neu-Ulm. Droht daraus nun eine "Investitionsruine" zu werden? Dem Standort in Reutti sind rechtliche Grenzen gesetzt.

Von Ronald Hinzpeter

Das Rätselraten um die Zukunft des renommierten einstigen Hotels Meinl in Reutti geht weiter. Sollen dort Seniorenwohnungen Platz haben oder gar ein Supermarkt einziehen? Eine Apotheke? Zuletzt wurde ein Pächter für die Gastronomie gesucht, doch diese in einem bekannten Immobilienportal geschaltete Anzeige hat der Besitzer wieder zurückgezogen. Lediglich die Überschrift lässt sich noch finden: "Vollausgestattetes Restaurant mit Profi-Gastroküche - stadtnah in attraktiver Lage zu übergeben". Zur Verfügung steht eine Fläche von 929 Quadratmetern. Nun will die Neu-Ulmer Stadtverwaltung endlich Klarheit schaffen und noch einmal mit dem Investor Elias Chisari verhandeln, denn der Immobilienentwicklung am Standort des Hotels sind rechtliche Grenzen gesetzt.

