Wechsel im Stadtrat: Alpay Artun folgt auf Hanna Wagner

Im Neu-Ulmer Stadtrat gibt es einen Wechsel: Hanna Wagner von den Grünen hat ihr Mandat aus beruflichen Gründen niedergelegt. Als Listennachfolger rückte für sie Alpay Artun aus Neu-Ulm nach. Er ist Bezirkssprecher der Grünen in Schwaben. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde der 36-Jährige vereidigt. In den Ausschüssen und sonstigen Gremien übernimmt er alle Sitze von Hanna Wagner. (mru)