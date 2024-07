Neu-Ulm

Wegen Homeoffice: Continental macht den Standort Neu-Ulm dicht

Der Autozulieferer Continental belegt in Neu-Ulm am Bahnhof in der "Neuen Glacis-Bastion" zwei Stockwerke.

Plus Jetzt ist Gewissheit, was lange befürchtet wurde: Continental gibt den Standort Neu-Ulm auf. Unklar ist, was mit dem Grundstück passiert.

Von Oliver Helmstädter

Das Unternehmen Continental gibt den Standort Neu-Ulm auf. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, soll der gemietete Standort im zweiten Quartal kommenden Jahres geschlossen werden.

Begründet wird dieser auch mit einer "rückläufigen Anwesenheitsquote aufgrund von hybriden Arbeitsmodellen", also Homeoffice. Doch um Forschung und Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und automatisiertem Fahren "weiter zu fördern", habe das Unternehmen beschossen, die Aktivitäten an den bestehenden Standorten in Ulm zusammenzuziehen.

