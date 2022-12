Weihnachtskonzert in Reutti erstmals mit neuem Kinderchor

Vereine und Gruppen hatten es in der Pandemie schwer. Eine Mutter in Reutti trotzte den schlechten Ausgangsbedingungen und gründete den Chor Joyce Kids.

Am Sonntag um 16.45 Uhr beginnt in der Reuttier Kirche St. Margaretha ein Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Reutti-Jedelhausen, an dem erstmals ein neuer, ganz junger Chor mit über 20 Kindern beteiligt ist. Andréline Kaldun-Mazeron hat die Joyce Kids in der Pandemie gegründet, jetzt blüht der Chor auf.

Die Studienrätin Andréline Kaldun-Mazeron ist Vorstand der Chorgemeinschaft Reutti-Jedelhausen. Sie, selbst Mutter, wünschte sich auch einen Chor für Kinder – und schritt einfach zur Tat: Mit einigen Kindern startete sie, die in Chorleitung selbst keine Erfahrung hatte, im September 2021. "Ich hab einfach gedacht, ich mach's!", erzählt Andréline Kaldun-Mazeron.

Bei der Maifeier hatten die Joyce Kids ihren ersten Auftritt

In Sonja Ehret fand sie dann eine engagierte Klavierlehrerin und Chorleiterin, bei der die Kinder viel Spaß am Singen haben. Einen schweren Rückschlag bedeutete die Corona-Welle des vergangenen Winters für den jungen Chor – aber im März 2022 kamen die Kinder wieder zusammen, und es konnte losgehen: Bereits zur Maifeier in Reutti traten die Joyce Kids erstmals öffentlich auf und beteiligten sich an einem Auftritt des Chors der Chorgemeinschaft und des Chornection-Chors – man startete gleich mit Beethovens "Ode an die Freude", erzählt Andréline Kaldun-Mazeron. "Und die Leute waren überrascht, wie gut die Kinder schon sind!"

Zwei weitere Auftritte folgten, und im Herbst knackte der Kinderchor nun die Marke von 20 Sängerinnen und Sängern im Grundschulalter. Dank der Spende einer örtlichen Bank sind die Kinder bei ihren Auftritten inzwischen sogar bestens angezogen in schicken, blauen Chor-Shirts.

Info: Die Joyce Kids proben immer donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr.

