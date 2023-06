Gütesiegel für Schul-Projekt: Weil Demokraten nicht vom Himmel fallen

Für ihr Klassenrat-Projekt hat die Anton-Miller-Mittelschule ein Gütesiegel erhalten. In ihren Klassenzimmern wird Demokratie nicht nur gelehrt, sondern gelebt.

Die Demokratie in Deutschland ist zunehmend in Gefahr. So sehen das jedenfalls vier von fünf Befragten in einer kürzlich erschienenen Studie. Etwa genauso viele wünschen sich von der Bundesregierung, dass sie sich noch stärker für eine lebendige und widerstandsfähige Demokratie einsetzt. In der Anton-Miller-Schule in Straß bei Nersingen ist dieser fromme Wunsch bereits Realität. Die Mittelschule hat für ihre herausragende Arbeit in der Demokratieerziehung von der Bayerischen Staatsregierung das Gütesiegel 'Demokratie' erhalten. Wofür, zeigt ein Besuch bei Schulleiterin Irmgard Neureuther und der Projektleiterin Ruth Kastl.

„Bei allem, was wir tun, denken und umsetzen wollen, schauen wir zuerst auf die Schülerinnen und Schüler. Was können sie erreichen und was brauchen sie von uns, um eigenständig denkende Menschen zu werden?“, beschreibt Neureuther das Credo der Schule. Denn gerade das eigenständige Denken fällt der heutigen Generation immer schwerer. Die Kinder seien speziell über die sozialen Medien sehr manipulierbar, sagt Ruth Kastl. "Sie müssen merken, dass sie sich engagieren und einbringen müssen, um sich gegen die Beeinflussung zu wappnen und mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden." Die Schule sei genau der richtige Ort für diese schwierige Arbeit, meint Neureuther. "Wenn wir es nicht tun, wer dann? Demokraten fallen nicht einfach vom Himmel", sagt sie.

An der Anton-Miller-Schule folgen alle Wahlen den strengen Regeln der Demokratie

In der Praxis bedeutet dies vor allem ein echtes Mitspracherecht für die Schülerinnen und Schüler. Alle Wahlen in der Schule, wie zum Beispiel die Klassensprecherwahlen, laufen genauso ab wie in einer Demokratie üblich. Sie sind frei und geheim, jede Stimme zählt gleich, die Kreuzchen werden in echten Wahlkabinen gemacht und die Kandidatinnen und Kandidaten treten in einem kleinen Wahlkampf gegeneinander an. Selbst beim Lehrplan gibt es ein gewisses Mitspracherecht, beispielsweise wenn es darum geht, welche Themen verstärkt behandelt werden sollen.

Herzstück der Demokratieerziehung ist aber der Klassenrat, für den die Schule auch das Gütesiegel verliehen bekommen hat. Er dient als basisdemokratische Keimzelle jeder Klasse und funktioniert ähnlich einem Stadt- oder Gemeinderat. Zwei Vorsitzende führen durch die Tagesordnung, leiten die Diskussion und erteilen anhand einer Rednerliste das Wort. Die Regel- und Zeitwächter achten darauf, dass die gemeinsam beschlossenen Regeln eingehalten werden, und, wie in der echten Politik auch, wird jedes Anliegen und jeder Beschluss penibel protokolliert. Ratsmitglieder sind alle Schülerinnen und Schüler der Klasse, jeder und jede kann Anliegen vorbringen und sogar externe Experten laden, falls nötig.

Schülerinnen und Schüler lernen eine respektvolle Diskussionskultur

Alle Kinder und Jugendlichen sind gleichberechtigt, jede Entscheidung wird entweder im Konsens oder mehrheitlich getroffen. Der Klassenrat gilt als geschützter Ort, vertrauliche Anliegen werden nicht nach außen getragen. So sollen die Schülerinnen und Schüler eine respektvolle Diskussionskultur entwickeln, lernen, mit Konflikten umzugehen und ihre Kompromissfähigkeit schulen. Bei den Themen sind dem Klassenrat keine Grenzen gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise schwierige Themen wie Mobbing, Gruppendruck und Missbrauch diskutieren, aber auch Ideen zu neuen Projekten, die Klassenraumgestaltung oder den Lernstoff besprechen. Der Ansatz komme bei den Jugendlichen gut an, sagt Neureuther, oft würden sie die Mitsprache mittlerweile auch einfordern. "Es läuft aber nicht von selbst, gerade bei den Jugendlichen ist es Arbeit, sie dazu zu bringen, sich für ein Thema zu interessieren und eine Meinung zu bilden", sagt Kastl.

Viele der Ideen, die an der Anton-Miller-Schule umgesetzt werden, sind nicht neu und werden teilweise in anderen Schulen auch praktiziert. Überhaupt werde im Landkreis Neu-Ulm sehr viel Mühe und Ressourcen in die Demokratieerziehung in den Schulen gesteckt, sagt Neureuther. Das Einzigartige in Straß ist die Ernsthaftigkeit und die Nachhaltigkeit der Projekte, was auch bei der Verleihung des Gütesiegels besonders gewürdigt wurde. Und so überrascht es nicht, dass Neureuther und Kastl schon mit neuen Ideen für das kommende Jahr spielen. So soll es unter anderem eine Podcast-Reihe geben, die regelmäßig auf der Homepage der Schule erscheint, und vielleicht eine Art Schulradio. Auch wenn noch nicht klar ist, welche Projekte schlussendlich umgesetzt werden, eines ist sicher: An fehlendem Engagement ihrer Leitung und ihrer Lehrerinnen und Lehrer wird die Schule dabei nicht scheitern.