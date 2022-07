Weil er ihn nass spritzte: 26-Jähriger schlägt 13-Jährigem auf den Rücken

Gegen den 26-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Auch soll er Polizisten beleidigt haben.

Im Donaubad in Neu-Ulm ist es am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Ein 26-Jähriger soll demnach einen 13-jährigen Jungen mit der Hand auf den Rücken geschlagen haben, da dieser vom Beckenrand ins Wasser sprang und den 26-Jährigen dadurch nass spritzte. Der 13-Jährige sei dadurch leicht am Rücken verletzt worden. Als der 26-Jährige zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht werden sollte, soll er die beiden Polizeibeamten beleidigt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)