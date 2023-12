Weil sie Seifenblasen pustete: Unbekannte Frau schlägt Mädchen in Neu-Ulm

Eklat an einer Bushaltestelle in Neu-Ulm: Einer Frau passte offenbar nicht, dass ein Mädchen Seitenblasen pustete. Erst soll sie die 15-Jährige beleidigt und dann zugeschlagen haben.

Eine bislang unbekannte Frau hat am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Augsburger Straße in Neu-Ulm eine Jugendliche geschlagen. Die 15-Jährige wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Ermittler am Samstag mitteilen, befand sich die 15-Jährige gegen 19.30 Uhr zusammen mit ihrer 13-jährigen Freundin an der Bushaltestelle. Die 15-Jährige habe Seifenblasen gepostet, was offenbar der bislang unbekannten Frau, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufhielt, nicht passte. Sie soll daraufhin die 15-Jährige beleidigt und ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Die unbekannte Frau habe sich im Anschluss in Richtung des angrenzenden Weihnachtsmarktes entfernt. Die 15-Jährige sei durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die die Tat beobachten konnten und sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)