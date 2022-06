Party bis spät in die Nacht: Weiß-blaues Feiergefühl beim Neu-Ulmer Stadtfest

Nach zwei Jahren Pause konnte im Herzen von Neu-Ulm gefeiert werden – und OB Katrin Albsteiger durfte ihr erstes Fass anzapfen. Das dauerte ein bisschen.

Die Stadtkapelle spielte zwar "The Sun of Jamaica", doch die brannte nicht vom Himmel und Palmen gibt es auch nicht auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Über dem leuchtete am Samstag dagegen ein sehr bayerischer Himmel mit weißen Wolken vor knallblauem Himmel, und auch die Temperaturen waren ideal für das erste Stadtfest nach den pandemiebedingten Ausfällen 2020 und 2021. Die Besucherinnen und Besucher amüsierten sich bis in die laue Nacht hinein zwischen Party und den vielen Spezialitäten, die Vereine und politische Parteien auf der Fressmeile anboten.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger wagt ihren ersten Bieranstich

In mehrerlei Hinsicht war dieses Stadtfest ein besonders: Es war das 40-jährige Jubiläum der Veranstaltung, die einst entstand, um eingemeindete Orte willkommen zu heißen, woran die Oberbürgermeisterin erinnerte. Für Katrin Albsteiger, die im grünen Dirndl mit weißer Bluse und angestecktem kleinen "Chefin"-Lebkuchenherzchen erschien, war das Stadtfest zudem eine Premiere. Sie ist zwar seit 2020 OB, aber es war ihr erster Bierfass-Anstrich, den sie vor Publikum und vor ihren beiden Amtsvorgängern hinter sich bringen musste.

Die charmante Rede, mit dem sie das Publikum begrüßte, fiel ihr sichtlich leichter - aber Katrin Albsteiger nahm es mit Humor, dass der Zapfhahn einfach nicht ins Fass wollte und dass Gerold Noerenberg, Beate Merk und Landrat Thorsten Freudenberger ihr über die Schulter sahen. Nach dem elften Schlag bat sie das Publikum einfach, dass keiner mehr stumm mitzählen möge - und irgendwann war es dann so weit, dass der Hahn saß, und lachend zapfte und verteilte die Oberbürgermeisterin die ersten Maßkrüge. Der allererste Krug ging dabei an Gerold Noerenberg.

Beim Anzapfen fehlte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger noch ein wenig die Routine. Foto: Dagmar Hub

Die Maß Bier - und auch die Radlermaß - kostete acht Euro, quasi ein Schnäppchen gegenüber den Preisen auf dem Oktoberfest, die heuer zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro liegen sollen. Insgesamt waren die Preise auch für die Spezialitäten und für Kaffee und Kuchen moderat bis günstig. Bei der SPD gab es Rotwein, die roten Würste vom Grill bot die Konkurrenz von der CSU. Für "Grüne Köstlichkeiten" warb der Stand der Grünen: Hier konnte man sich den Cocktail "Green Touch" mixen lassen und dazu ein Sandwich mit Hummus, Tomate und Rucola genießen.

Auch auf dem Petrusplatz wurde gefeiert, unter anderem mit der Party-Combo Nightlive Band. Foto: Alexander Kaya

Überall mischten sich in der Luft die Düfte - vom Grillhähnchen über Gyros, Pizza und türkisches Ispanaklı Börek, Teigblätter mit Käse-Spinat-Füllung. Stets von Kindern und Eltern umlagert war die Freiwillige Feuerwehr - hier ging der Traum vieler Kleiner in Erfüllung, einmal hinter dem Lenkrad eines Feuerwehrautos zu sitzen. Für die buntesten Bilder sorgte ein Stand mit Gasballons, bei dem Kinder ihre Eltern drängten, besonders ihre Trickfilmhelden am Schnürchen zu bekommen. Am Stand ließ der Wind eine ganze Weile zwei Ballons umeinander tanzen - ein Regenbogen-Einhorn und einen knallfarbenen Kampfjet - ein unfreiwillig symbolisches Bild dieses Frühlings.

Neu-Ulm feiert bis weit in die Nacht hinein

Zur Unterhaltung spielten vom Weißwurstfrühstück an bis in die Nacht Musikvereine und Bands, am Abend sogar auf den drei Bühnen am Rathausplatz, am Johannesplatz und auf dem Petrusplatz. Dort ging es bis weit in die Nacht hinein hoch her. Wie sagte Katrin Albsteiger zu Beginn? Wer bei diesem Fest nichts finde, was ihm Spaß mache, dem könne sie auch nicht helfen.