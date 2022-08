Brass Band Akademie in Neu-Ulm: So schön kann Blech klingen

Seit 2012 veranstaltet die Bayerische Brass Band Akademie, kurz 3BA, ein jährliches Brass Band Camp mit bis zu 100 Musikern. In Neu-Ulm konnte man erleben, wie toll das klingen kann.

Die "3BA - Bayerische Brass Band Akademie", eines von Deutschlands Spitzenorchestern in diesem speziellen Fachbereich der Metallblasinstrumente, war vier Tage lang im Weißenhorner Haus St. Claret zum Probencamp mit ihrer "Academy Band", also der Jugendgruppe, und der "Concert Band", den Aktiven.

Nach Neu-Ulm kam nur eine kleine Schar zu 3BA

Der Lehrgang war vor allem dem Kornett als typischem Brass-Band-Instrument gewidmet. Zum Abschlusskonzert im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus war leider nur eine kleine Schar von Insidern und Angehörigen gekommen. Sie erlebten ein Konzert auf Spitzen-Niveau, wozu insbesondere auch Tom Hutchinson (vorne stehend), einer von Europas besten Kornett-Solisten, und der berühmte belgische Komponist und Dirigent Bert Appermont (am Pult) als Dozenten im Camp und auf der Bühne einen wesentlichen Beitrag leisteten.

Brass-Band, englisch für "Blechkapelle", ist eine Blasmusik-Formation, die sich in Großbritannien ab etwa 1830 entwickelte und in den vergangenen Jahrzehnten auch in Kontinentaleuropa etablieren konnte. (wis)