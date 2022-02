Neu-Ulm/Weißenhorn

18:23 Uhr

Erneuter Diebstahl am Bankautomaten am selben Tag - ein Zufall?

Am selben Tag passierte im Kreis Neu-Ulm an zwei Orten ein sogenannter Trickdiebstahl - ein Zufall?

Plus In Neu-Ulm und Weißenhorn haben es Täter am selben Tag auf EC-Karten abgesehen. In einem Fall wurden knapp 1000 Euro erbeutet. Gibt es eine Verbindung?

Von Michael Kroha

Eine Frau, die ihren Hund dabei hat, will in Weißenhorn an einem Bankautomaten eine Überweisung tätigen. Ein ihr unbekannter Mann nähert sich und drängt sich ihr auf. Später stellt die Frau fest: Ihre EC-Karte fehlt. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag in Neu-Ulm. Hier fehlte am Ende nicht nur die EC-Karte, sondern sogar mehr als 900 Euro vom Konto der 73-Jährigen. Was weiß die Polizei bislang zu den Vorfällen? Was haben die Ermittlungen ergeben? Gibt es eine Verbindung zwischen beiden Taten?

