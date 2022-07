Neu-Ulm/Weißenhorn

vor 23 Min.

Lage in Kliniken ist "angespannt": Bettenkapazität auf 70 Prozent reduziert

Die Lage in den Kliniken in Neu-Ulm und Weißenhorn ist "angespannt, aber derzeit noch kompensierbar". Die Frage ist: Wie lange noch?

Lokal In den Kliniken in Neu-Ulm und Weißenhorn fällt krankheitsbedingt mehr Personal aus als sonst. Es kommt zu Engpässen. Was bedeutet das für den Herbst?

Volks- und Dorffeste finden normal statt. Maske tragen ist nur noch freiwillig. Der Impfstatus ist nicht mehr wirklich relevant. Man könnte fast meinen: Die Pandemie ist vorbei. Doch das Coronavirus macht den Kliniken derzeit wieder mehr zu schaffen. In einigen Krankenhäusern in Deutschland mussten bereits Stationen und Abteilungen geschlossen werden - wegen Personalmangels. Auch in den Kliniken im Landkreis Neu-Ulm ist die Lage "angespannt". Hausärzte berichten zudem von mehr positiven Corona-Tests als in den beiden Pandemie-Sommern zuvor. Was heißt das für den Herbst?

