Weitere Schule in Pfuhl mit Graffiti besprüht: Polizei sucht Zeugen

Erst das Gymnasium, jetzt die Realschule: Schulen in Neu-Ulm, insbesondere in Pfuhl sind in den vergangenen Tagen besprüht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Schulen in Neu-Ulm sind kürzlich mit Graffiti besprüht worden. Nachdem die Polizei Beschädigungen an einer Hauswand des Bertha-von-Sutter-Gymnasiums in Pfuhl vermeldete, folgte nun ein weiterer Fall an einer Schule am Pfuhler Schulzentrum.

So sind nach Polizeiangaben Gebäudeteile an der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in der Heerstraße beschmiert worden. Wohl nicht zum ersten Mal. Im Polizeibericht heißt es, dass Vergleichbares "schon in den vergangenen Wochen mehrfach zur Anzeige gebracht wurde". Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.

Am Dienstag informierte die Polizei darüber, dass bislang unbekannte Täter am Montag in der Humboldtstraße in Neu-Ulm die Eingangstüre der Emil-Schmid-Hauptschule sowie eine Mauer in der Sandstraße besprühten und jeweils einen Schriftzug hinterließen. Zusammen mit dem Fall am Pfuhler Gymnasium war ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro entstanden. (AZ)