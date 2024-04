Wenig Konkretes über die Zukunft der Energieversorung

Plus Die Stadtwerke haben sich einiges vorgenommen, doch bei einer CSU-Veranstaltung in Pfuhl müssen noch etliche Fragen offen bleiben.

Rund zwei Stunden lang erfuhren etwa 50 Frauen und Männer hinter den historischen Mauern des Museumsstadels in Pfuhl, was auf dem Zukunfts-Plan zur Energiepolitik der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) steht. Die Anforderungen des Klimaschutzes machen den zügigen Ausbau der regenerativen Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Geo- und Solarthermie notwendig. Konkrete Auskünfte über Preise und tatsächlich abgeschlossene Projekte gab es aufgrund der noch laufenden Planungsphase nur wenige. „Es gibt noch sehr viel zu reden und zu tun“, sagte deshalb Johannes Stingl, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands, der die Diskussion veranstaltet hatte.

Bernd Adolph, Geschäftsführer der SWU-Energie, und Reinhard Wunder von SWU Fernwärme, machten deutlich, dass der von der SWU Energie GmbH unterhaltene Fernwärmeverbund Neu-Ulm/Senden zusätzliche Anforderungen im Klimaschutz zu erfüllen habe. Es werde notwendig sein, die heutige Erzeugungs- und Verteilstruktur grundlegend zu transformieren. Dies bringe für die SWU und das rund 61 Kilometer langen Fernwärmeverbundnetz mit einem Fernwärmeabsatz von rund 86 Gigawattstunden pro Jahr große Herausforderungen mit sich.