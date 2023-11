Neu-Ulm

Wenn Brettspiele angesagt sind, platzt die Petruskirche aus allen Nähten

Zum 38. Mal fand in diesem Jahr Bayerns großes Brettspiel-Event in Neu-Ulm statt.

Plus „Komm, spiel mit!“ ist ein Neu-Ulmer Erfolgsmodell. 2000 Brett-, Gesellschafts- und Kartenspiele entwickeln eine Zugkraft, die bis weir vor die Tore der Stadt reicht.

Am Samstagvormittag schon stand eine lange Schlange Wartender vor der Petruskirche: Das Spielespektakel „Komm spiel mit“ der evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Neu-Ulm zog am Wochenende Familien mit Kindern, aber ebenso auch Jugendliche in Gruppen und Erwachsene in die Kirche.

Bereits der Samstag erreichte die "Komm spiel mit" das Limit von ungefähr 500 Besuchern, die in die Petruskirche und in die anderen Räumlichenkeiten des beliebten Events passen. Am Sonntag fand - umgeben von Spielen - ein Gottesdienst statt. Kaum leerte sich die Kirche durch die eine Türe, standen die Spielwütigen schon an der anderen Türe an, um wieder eingelassen zu werden.

