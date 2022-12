Wenn der Betrüger an der Haustüre klingelt

Zwei Menschen klingelten in Neu-Ulm bei einer 80-jährigen Frau. Im Nachhinein hätte sie besser nicht die Türe aufgemacht.

Einen Beuteschaden in Höhe einer dreistelligen Summe musste eine 80-Jährige beklagen. An ihrer Wohnungstüre im Raum Neu-Ulm klingelten am Montagabend nach Polizeiangaben zwei bislang unbekannte Personen.

Als sie die Wohnungstüre öffnete, wurde sie durch einen Täter sowie durch eine Täterin begrüßt, welche ihr erklärten, dass sie eigentlich eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienwohnhauses besichtigen wollten. Da sie nun aber zu spät erschienen sind, haben sie angeblich den Verkäufer der Wohnung nicht mehr antreffen können.

Das Betrüger-Paar spazierte einfach der Seniorin hinterher

Da sie den Verkäufer nicht erreichen könnten, baten sie die ältere Frau darum, eine Nachricht für diesen bei ihr hinterlassen zu dürfen. Die 80-Jährige begab sich daraufhin in die Wohnung, um einen Zettel zu holen. Unaufgefordert folgte ihr dabei das Täterpärchen. Im Wohnzimmer wurde die Seniorin in ein Gespräch verwickelt. Der Täter erweckte dabei dann den Eindruck, ein Telefonat bekommen zu haben und begab sich selbstständig in die Küche der Wohnung.

Nach kurzer Zeit kam er zurück und gab an, nun doch den Verkäufer der Wohnung erreicht zu haben. Daraufhin verließ das Täterpärchen die Wohnung. Im Nachgang musste die Geschädigte feststellen, dass ihr Bargeld entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen. (AZ)