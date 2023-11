Wenn der Wasserturm zum Plätzle wird: Ausstechform ist wieder zu haben

Schöner backen für Lokalpatrioten: Stadt Neu-Ulm Ausstechformen im Wasserturm-Design zu kaufen.

Egal ob mit Zuckerperlen, Schokolade oder Zuckerguss –Plätzchen versüßen im wahrsten Sinne des Wortes die Vorweihnachtszeit. Auf den Plätzchentellern so mancher Naschkatzen liegt neben den bekannten weihnachtlichen Motiven mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder der ein oder andere Neu-Ulmer Wasserturm.

Wasserturm-Ausstecherle: So sieht die Packung aus. Foto: Stadt Neu-ulm

Rezept für den Neu-Ulmer Wasserturm-Teigling bei Backbube

Denn seit 2021 gibt es bei der Stadt Neu-Ulm Ausstechformen im Wasserturm-Design zu kaufen. Nachdem die Formen die vergangenen beiden Jahre bereits nach kurzer Zeit vergriffen waren, gibt es rechtzeitig zur Backsaison wieder eine Neuauflage mit 1.000 Stück. Die acht Zentimeter langen Ausstecherle wurden von einer Agentur aus der Region entworfen und werden aus stabilem Edelstahl in Süddeutschland gefertigt.

Verpackt sind die Ausstecherle in einer neugestalteten Pappschachtel, die auch gleich ein passendes Plätzchenrezept enthält. Ideengeber für das Rezept ist in diesem Jahr der Ulmer Backblogger Markus Hummel, in den Sozialen Medien als „Backbube“ bekannt.

Zu kaufen gibt es die Ausstecherle ab dem 1. Dezember zum Preis von 5,90 Euro an folgenden Stellen in Neu-Ulm und Ulm: