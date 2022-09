Wenn die Zigarette zum Verhängnis wird

Dem Verlangen nach einem Glimmstängel hätte eine Autofahrerin im Neu-Ulmer Silberwald lieber nicht nachgegeben.

Am Donnerstagabend kam es im Ludwigsfelder Silberwald zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin wollte sich offensichtlich während der Fahrt eine Zigarette anzünden. Dadurch verlor sie nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Aufprall löst die Airbags aus

Durch den Aufprall wurden beide Airbags ausgelöst. Die Fahrzeugführerin erlitt Schnittwunden am Unterarm und klagte zudem über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und der Hüfte. Sie musste in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. (AZ)