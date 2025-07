Wettergott revanchiert sich: Beim Pfuhler Dorffest wird bis in die Nacht gefeiert

Bei fast perfekten Witterungsbedingungen ist am Samstag auf dem 47. Pfuhler Dorffest auf dem Festplatz an der Seehalle gefeiert worden. Der Wettergott hat sich ganz zur Freude des veranstaltenden Pfuhler Vereinsrings und seiner Vereine für das verregnete Fest im vergangenen Jahr revanchiert. Den Fassanstich übernahm Pfuhls Lokalmatador, Neu-Ulms Bürgermeister Johannes Stingl. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ließ es sich aber trotzdem nicht nehmen, auch mit den Pfuhlerinnen und Pfuhlern anzustoßen. Kinder konnten sich den ganzen Tag über im Spieldörfle auf dem Sportplatz nebenan austoben. Neben der Feuerwehrkapelle sorgte die Partyband Die Maybacher für Stimmung. Gefeiert wurde bis in die Nacht. (AZ)

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wettergott Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorffest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis