Wida Maher ist die neue Citymanagerin von Neu-Ulm

Neu-Ulm hat eine neue Citymanagerin. Wida Maher soll als Nachfolgerin von Ina-Katharina Barthold den Neu-Ulmer Einzelhandel stärken.

Die Stelle des Citymanagements in Neu-Ulm ist wieder besetzt. Wida Maher trat zum Anfang des Monats die Nachfolge von Ina-Katharina Barthold an und soll die strategische Weiterentwicklung des Citymanagements Neu-Ulm fortsetzen. Das teilte der Verein Wir in Neu-Ulm (Win) mit.

Zentrale Aufgabe der neuen Citymanagerin werde es sein, den Neu-Ulmer Einzelhandel zu stärken und Neu-Ulm im direkten Städtewettbewerb als attraktive Einkaufsstadt in enger Zusammenarbeit mit dem Einkaufscenter Glacis-Galerie zu positionieren. Sie fungiere als Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Handel, Dienstleitung und den Bürgern und organisiere und koordiniere sämtliche Veranstaltungen von Win.

Das erhofft sich der Verein Wir in Neu-Ulm von der neuen Citymanagerin

Nach Angaben des Vereins bringt Maher durch ihre langjährige berufliche Tätigkeit als Gebietsmanagerin in der Pharmabranche hervorragende Schlüsselqualifikationen für ihre neue Aufgabe mit. Der Vorstand von Win ist sich sicher, mit Wida Maher eine kompetente Persönlichkeit gewonnen zu haben, die es verstehe, die unterschiedlichen Akteure in einem konstruktiven Citymanagement zu bündeln. „Wir sind gespannt, welche positiven Veränderungen sie durch ihre Tätigkeit in der Stadt Neu-Ulm bewirkt!“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jörg Behrens. (AZ)