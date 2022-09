"Literatur unter Bäumen" zeigt, wie Bücher wirklich entstehen

Lokal Bei "Literatur unter Bäumen" gibt ein Verleger-Ehepaar ehrliche Einblicke in ihr Berufsleben – vom kreativen Schaffensprozess bis zu den profanen Momenten des Autorendaseins.

Die Abende werden kühl, und es zieht ein wenig unter den alten Kastanien am Schwal. Dennoch: Der Platz zwischen Donau und Kleiner Donau ist ein wunderbarer Ort für die Reihe "Literatur unter Bäumen". Beim Auftakt war das kosmopolitische Schriftsteller- und Verleger-Ehepaar Dana Grigorcea und Perikles Monioudis aus der Schweiz bei Moderator Florian L. Arnold zu Gast, das 2019 den Telegramme-Verlag gründete. Sie gaben Einblicke ins Verleger- und Autorendasein. Ein Thema des Abends: Wandel, der sich immer schneller vollzieht.