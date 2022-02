Neu-Ulm

vor 2 Min.

Wie das Edwin-Scharff-Haus auch ohne Ex-Golden-Tulip laufen soll

Die Edwin-Scharff-Haus-Gastro Edwins am Neu-Ulmer Donauufer soll bald wieder eröffnen.

Plus Zwischen der Stadt Neu-Ulm und dem künftigen Betreiber des kommenden "Parkhotel by Stays" herrscht Funkstille. Und die erste Direktorin ist schon wieder weg. Davon unbeeindruckt soll bald wieder das Restaurant Edwins eröffnen.

Von Oliver Helmstädter

Schmallippiger als die Anter-Group, die der Besitzer der Hotel-Immobilie am Neu-Ulmer Donauufer ist, geht wohl kaum. Selbst der Versuch von Stadtkämmerin Susanne Moroff, mit dem Unternehmen aus Düsseldorf in Kontakt zu kommen, sei "höflich aber bestimmt" abgelehnt worden. Eine Absprache und Kooperation mit dem angrenzenden städtischen Veranstaltungszentrum Edwin-Scharff-Haus ist so freilich nicht möglich. Das hat Folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen