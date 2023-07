Neu-Ulm

Wie das Ex-Sport-Sohn-Haus zum Neu-Ulmer Zentrum werden soll

Plus Früher hingen im Sport-Sohn-Haus Tennis-Schläger. Nun entsteht dort ein Empfang für ein Großprojekt auf fast 1200 Quadratmetern – das Neu-Ulms Herz verändern könnte.

Von Oliver Helmstädter

Das Ding braucht noch einen Namen. Da sind sich die Macher hinter dem Verein für Nachhaltigkeit und des Computer-Spezialisten-Vereins "Temporärhaus" einig. Denn was auf den riesigen Verkaufsflächen an der Augsburger Straße entsteht, könnte Neu-Ulm im Kern verändern. Die Zielrichtung: Es soll ein "wichtiger Ort" für alle Menschen der Region entstehen, weil man die Schaffung solcher Räume nicht wirtschaftlichen Interessen überlassen solle.

Was entsteht also an der Augsburger Straße 23-25? Simon Kaufhold und Gerhard Habiger wissen bei einer kleinen Führung durch das große Haus gar nicht, wo sie anfangen sollen. So vielfältig sind die geplanten Nutzungen im ehemaligen Sportgeschäft. Die beiden jungen Männer stehen für zwei federführende Vereine, den Verein für Nachhaltigkeit (Simon Kaufhold) und das Temporärhaus (Gerhard Habiger). Temporärhaus ist der neue Name des Ulmer Verschwörhauses, das einen Rechtsstreit mit der Stadt Ulm um diese Bezeichnung verlor. Im September könnte Neu-Ulms neues Wohnzimmer samt Hobbykeller eröffnen.

