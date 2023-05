Wie Drohnen helfen, Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren

Jedes Jahr versuchen Jäger und ehrenamtliche Helfer so viele Rehkitze vor den Mähmaschinen der Landwirte zu retten. Dabei kommt mittlerweile modernste Technik zum Einsatz.

So mancher Frühaufsteher mag sich beim morgendlichen Spaziergang gewundert haben, was da in den letzten Wochen so brummt und surrt über den Futterwiesen der Region. Außer hohem Gras gibt es auf den Wiesen wenig zu sehen, nur eine Handvoll Frauen und Männer in grüner und brauner Kleidung steht am Rand des Feldes. Sie schauen auf den Monitor einer Drohnensteuerung. Auf den ersten Blick dürfte es für Passantinnen und Passanten schwer zu erkennen sein – doch dort sind Lebensretter am Werk.

Im Frühjahr setzen Rehe ihre Kitze ins hohe Gras, wo sie durch ihre Tarnung und den natürlichen Instinkt, fast regungslos zu verharren, hervorragend vor Fressfeinden geschützt sind. Ihrem derzeit schlimmsten Feind sind sie so jedoch schutzlos ausgeliefert: den riesigen Mähmaschinen der Landwirte. Die Deutsche Wildtier-Stiftung schätzt, dass jedes Jahr rund 100.000 Rehkitze von Mähmaschinen verstümmelt und getötet werden.

Keine Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen ist strafbar für Landwirte

Den grausamen Mähtod wollen auch die Landwirte verhindern. Dazu kommt, dass sie sich nach dem Tierschutzgesetz auch strafbar machen, wenn sie Rehkitze töten, ohne geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere ergriffen zu haben. Außerdem kann der jeweilige Pächter des Jagdreviers Schadensersatzansprüche für getötete Tiere geltend machen. Mit einer Kombination an optischen Elementen wie Blinklichtern und akustischen Signalen beispielsweise, die die Rehe für einige Tage vom Feld fernhalten können, wurde schon immer versucht, die Kitze zu schützen. Auch speziell ausgebildete Suchhunde können helfen.

Mit den Drohnen kommt modernste Technik bei der Kitzrettung zum Einsatz

Seit ein paar Jahren setzen die Rehkitzretter zudem auf moderne Technik. Mit einer Drohne samt Wärmebildkamera können größere Felder effizient abgesucht werden. Im Jagdrevier Finningen beispielsweise sind derzeit jeden Tag frühmorgens die vier Drohnenteams des Jagdverbandes unterwegs. Hat die Drohne das Wärmebild eines Rehkitzes erfasst, nähern sich die Helferinnen und Helfer und nehmen es mit so wenig Körperkontakt wie möglich auf, um die Geruchsneutralität zu wahren. Danach bringen sie das Tierbaby unweit der Futterwiese aus der Gefahrenzone. Dort lockt das Fiepen des Kitzes die Mutter an, die sich dann weiter um das Jungtier kümmert.

Weil die Landwirte wetterabhängig sind und daher oft spontan mähen, hängt der Erfolg der Arbeit von einer guten Koordination mit den Helferinnen und Helfern ab. "Die Landwirte melden sich in der Regel am Vorabend der Mahd, und dann heißt es 'Wer kann morgen früh?'", sagt Jäger Stefan Nüßle, der Teil der Finninger Kitzretter ist. Diejenigen, die dann können, treffen sich gegen 4.30 Uhr. Nur zwischen 5 Uhr und 7 Uhr sind die Bedingungen für die Suche per Wärmebildkamera ideal. "Das sind alles Freiwillige, auch die Drohnenteams, die danach in ihre reguläre Arbeit gehen", betont Nüßle, wie motiviert seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen bei der Sache sind. Doch auch die Kooperation mit den Landwirten laufe hervorragend, lobt Nüßle.

Dass Kitzrettung per Drohne funktioniert, zeigt die Statistik, die der Neu-Ulmer Jagdverband fortlaufend aktualisiert. Stand jetzt haben die Suchteams bei 72 Einsätzen im Landkreise insgesamt 538 Hektar durchsucht und dabei 149 Rehkitzen das Leben gerettet. Nüßle hofft, dass sich noch weitere Freiwillige für die Rehkitzrettung begeistern könnten. Landwirte aus dem Landkreis Neu-Ulm, die ihre Felder für ein Drohnensuchteam des Jagdverbandes anmelden möchten, sowie freiwillige Kitzretter können sich auf der Seite www.kitzrettung-neu-ulm.de melden.