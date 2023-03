Neu-Ulm

Wie ein Neu-Ulmer Goldschmied in den Kreis der ganz Großen gelangte

Plus Goldschmied Wolf-Peter Schwarz hat Alfonso Anzivino als seinen Nachfolger ausgewählt. Nun ist der 46-Jährige gefragt wie nie – und steht vor schweren Entscheidungen.

Von Dagmar Hub

Alfonso Anzivino strahlt übers ganze Gesicht. Der Goldschmied ist gerade von der Inhorgenta zurück, der größten Uhren- und Schmuckmesse der EU und der zweitgrößten Europas. Dort hat sich für den in Pforzheim aufgewachsenen und in Neu-Ulm tätigen Spross einer italienischen Familie ein Traum erfüllt, den er bis vor einigen Monaten nicht einmal zu träumen gewagt hatte: Anzivino durfte sich in München in der exklusiven "Fine Jewelry"-Halle präsentieren – "meisterliche Goldschmiedekunst" und "opulentes Design" lobten die Messeveranstalter.

