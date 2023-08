Wie gewonnen, so zerronnen: Mann baut Unfall mit dem gerade gekauften Auto

Mit seinem neuen Auto gerät ein 60-Jähriger auf der A7 ins Schleudern. Der Wagen wird so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden muss.

Wenig Freude an seinem neu erworbenen Auto hatte ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer. Auf der A7 bei Neu-Ulm in Fahrtrichtung Füssen verursachte er am Freitagabend einen Unfall. Auslöser war nach Angaben der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit. Auf Höhe der Anschlussstelle Nersingen verlor der Fahrer bei starkem Regen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Mehrere Feuerwehren sind an der Unfallstelle bei Neu-Ulm im Einsatz

Die freiwilligen Feuerwehren aus Elchingen, Senden und Pfuhl sowie das THW Günzburg waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Dazu erwartet den Autofahrer eine Anzeige. (AZ)