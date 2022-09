Neu-Ulm

Wie sicher sind Neu-Ulms Schulbusse? Das ergab eine Polizeikontrolle

Vor den Schulen in der Albert-Schweitzer-Straße in Neu-Ulm wurde die Sicherheit der ankommenden Schulbusse kontrolliert.

Lokal An Schulen in Neu-Ulm hat die Polizei am Morgen die Busse kontrolliert. Zu Beanstandungen kam es, allerdings hatten die nichts mit den Bussen zu tun.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen eine Kontrollaktion vor den Schulen in der Albert-Schweitzer-Straße in Neu-Ulm durchgeführt. Die eingesetzten Beamten richteten dabei ihr Augenmerk auf die Sicherheit der ankommenden Schulbusse.

