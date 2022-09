Neu-Ulm

Wie soll der Schwal neu gestaltet werden?

Der Zugang zur Donau am Schwal in Neu-Ulm soll verbessert werden. Konkrete Pläne gibt es bereits, doch wann werden sie umgesetzt?

Lokal Die Stadt möchte auf der Insel den Zugang zur Donau verbessern. Eine Idee ist bereits geplatzt, eine andere eine Frage des Geldes. Und was ist mit Toiletten?

Von Michael Ruddigkeit

Ob kurz in der Mittagspause oder beim gemütlichen Ausflug am Wochenende: Der Schwal ist ein Anziehungspunkt in Neu-Ulm. Erst recht, wenn dort Veranstaltungen stattfinden, sei es an Schwörmontag, bei Kultur auf der Straße oder der Reihe Literatur unter Bäumen. An die Donau kommt man allerdings nicht bequem heran. Ein anderes Problem: Es gibt auf der Insel keine öffentlichen Toiletten.

