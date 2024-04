Neu-Ulm

vor 43 Min.

Burlafinger Grundschule wird nochmal teurer – nächste Streichliste droht

Plus Die Kosten für die Grundschule sind schon wieder gestiegen. Deshalb müssen Projekte wie die Sanierung des Wiley-Wasserturms möglicherweise verschoben werden.

Von Ronald Hinzpeter

Der Ärger hört nicht auf: Bereits am Mittwoch musste der Stadtrat ordentlich Geld zusammenkratzen, weil die neue Gänstorbrücke 12,2 Millionen Euro teurer werden soll als veranschlagt. Mit viel Gegrummel verabschiedete er eine Streichliste von Projekten, die deshalb verschoben werden sollen. Einen Tag später das gleiche Szenario: Die Grundschule Burlafingen kostet rund 2,4 Millionen Euro mehr als gedacht. Auch hier wird das nötige Geld anderswo eingesammelt. Doch diesmal arbeitete der Bauausschuss die von der Verwaltung vorgeschlagene Streichliste nicht ab. Das muss nun ein anderes Gremium übernehmen.

Die Kosten für die Grundschule Burlafingen laufen davon

Weil die Kosten für den Neubau der Schule stets nur eine Richtung kannten, nämlich steil nach oben, hatte die Stadt das Münchner Büro Hitzler Ingenieure als "Projektsteuerer", also als Finanzwächter angeheuert. Die musste jetzt im Bauausschuss darlegen, dass die zuletzt angepeilten knapp 24 Millionen Euro wieder nicht ausreichen. Gründe dafür gibt es einige. Nach Darstellung des Büros hatten die Fachplaner nicht vernünftig gearbeitet. Deshalb musste nachgebessert werden, was für Mehrkosten sorgte. Die Baupreise hatten ebenfalls angezogen. Ferner war die Ausstattung der Klassenräume nicht ausreichend geplant worden, manches fehlte schlicht. Das Budget musste deshalb notgedrungen verdoppelt werden. Zudem hatten sich die Anforderungen in die Ausstattung in der Zwischenzeit erhöht, was weitere Nachbesserungen nötig machte. Auch die Honorare der Fachplaner mussten nach oben geschraubt werden, weil sie in der Kostenberechnung nicht ausreichend berücksichtigt waren. Deshalb muss die Stadt rund 2,4 Millionen Euro mehr ausgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

