Wiley Open Air 2024: Böhse Onkelz kommen nach Neu-Ulm

Das wird ein Highlight im Neu-Ulmer Konzertkalender 2024. Die Rockband Böhse Onkelz hat sich für das Wiley Open Air im kommenden Sommer angesagt.

Wenn sie nach Neu-Ulm kommen, dürfte es ziemlich voll in der Stadt werden. Da ist sich Konzertveranstalter Carlheinz Gern sicher. Die Böhsen Onkelz haben sich für das Wiley Open Air angesagt, das deshalb im kommenden Jahr später als üblich stattfindet. Im Terminplan der "Onkelz" hatte Neu-Ulm nämlich nur Anfang September Platz.

Zwei Konzerte wird die Rockband auf dem Sportparkgelände geben. Am Montag, 2. September sowie am Dienstag, 3. September 2024 stehen die Böhsen Onkelz dort auf der Bühne. Es werden zweimal 25.000 Karten verkauft. Fans sollten schnell sein. Wie Gern mitteilt, werden die Neu-Ulmer Konzerte für diese Tour die einzigen im süddeutschen Raum sein. Ihre Open Air Tour führt die Onkelz zudem noch nach Berlin, Dresden, Oberhausen, St. Goarshausen und Bischofshofen (Österreich). Und da die Onkelz auch deutlich größere Locations füllen - etwa den Hockenheimring mit 100.000 Zuschauern - könnten die Tickets schnell vergriffen sein.

Böhse Onkelz beim Wiley Open Air: Bald startet der Vorverkauf

Der Vorverkauf startet am Freitag, 3. November, um 17 Uhr auf onkelz.myticket.de und onkelz.myticket.at, informiert die Band, die außerdem ankündigt, dass nur personalisierte Tickets verkauft würden (außer für das Österreich-Konzert). Pro Bestellung werden maximal vier Tickets vergeben.

Neben den Onkelz steht für das Wiley Open Air schon ein weiterer Act fest. Marius Müller-Westernhagen kommt am 31. August in den Wiley Sportpark. Das soll es aber nicht gewesen sein. Laut Veranstalter Gern haben noch weitere Musikstars ihr Kommen angekündigt. Nähere Informationen dazu sollen in Kürze folgen. (AZ)