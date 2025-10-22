Jetzt rückt die Stadt Neu-Ulm den Krähen zu Leibe

Die Älteren erinnern sich noch lebhaft an Alfred Hitchcocks Horrorfilm „Die Vögel“ aus dem Jahr 1963, in dem allerhand aggressives Fliegegetier ein kalifornisches Küstenstädtchen terrorisiert. So ähnlich kommt dem FWG-Stadtrat Roland Prießnitz die Situation in Offenhausen vor, denn dort in der Schwabenstraße lebt bekanntlich eine große Kolonie von Saatkrähen und sorgt für Dauerärger. Auch in anderen Bereichen von Neu-Ulm erregen die schwarzen Vögel mit kleinen Kolonien einigen Unmut. Nun will die Stadtverwaltung durchgreifen, um die streng geschützten Tiere zu vertreiben – und bekam dafür vom zuständigen Planungs- und Umweltausschuss den Segen. Allerdings wird die Angelegenheit teuer und ein Erfolg ist keineswegs garantiert. Zudem steht noch nicht fest, ob die Stadt überhaupt zu drastischen Maßnahmen greifen darf.

Ein Falke soll künftig die Krähen vertreiben

Schon im April dieses Jahres hatte der Ausschuss über das Problem debattiert. Den Stadträtinnen und Räten waren die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen allerdings zu lasch, denn es ging vorwiegend darum, verunreinigte Gehwege und Überdachungen zu putzen, damit die Menschen die Gegenwart der Krähen akzeptieren. Von drastischen Maßnahmen hatte eine Vertreterin der Regierung von Schwaben abgeraten, weil eine Vergrämung der Tiere meist kaum nachhaltigen Erfolg bringe. Doch die Bauverwaltung will nun alles tun, damit die Tiere einen Abflug machen, und bereits im Herbst damit anfangen.

Als wichtigstes Mittel setzt der künftige Stadtbaudirektor Jörg Oberle auf gefiederte Konkurrenz: Um die rund 400 Brutpaare zunächst aus Offenhausen zu vertreiben, soll vom nächsten Jahr an – wie in Ulm – ein Falkner angeheuert werden, denn Falken sind natürliche Feinde der Krähen. Deshalb soll ein Greifvogel im Dauereinsatz dafür sorgen, dass sich die Krähen unwohl fühlen und sich eine andere Bleibe suchen, möglichst jedoch nicht wieder im Stadtgebiet, sondern außerhalb. Allerdings besteht die Gefahr, dass sich sogenannte Splitterkolonien bilden, die sich in anderen Teilen der Stadt ansiedeln.

Mittlerweile hat die Verwaltung einen Falkner gefunden, der sich der Sache in Neu-Ulm annimmt. Vom 1. Februar bis Ende April wird er täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit seinem Vogel im Bereich der bekannten Brutplätze patrouillieren, um zu verhindern, dass die Krähen zu brüten beginnen. Er soll auch darauf achten, ob sie sich anderswo niederlassen und dort ebenfalls eingreifen. Der angeheuerte Falkner soll mit seinem Team bereits erfolgreich für Vergrämungsmaßnahmen eingesetzt worden sein, unter anderem in Laupheim.

Die Dienste des Falkners sind nicht ganz billig

Allerdings sind seine Dienste nicht ganz billig, denn der Greifvogelfachmann wird in Neu-Ulm Quartier beziehen. Insgesamt schlagen seine Dienst nach erster Kostenschätzung für das kommende Jahr mit 100.000 zu Buche. Hinzu kommen noch weitere Maßnahmen, etwa der Abbau von Nestern. Damit will die Stadt nach den Worten von Oberle bereits in diesem Herbst beginnen. Auch mit technischen Mitteln wird den Vögeln zu Leibe gerückt. Spezielle, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Lautsprecher in den Brutbäumen geben sogenannte „arteigene Panikrufe“ ab, um die Krähen zu vertreiben. Teuer bleibt die Gehwegs- und Schulhofreinigung mit angesetzten rund 30.000 Euro. Unter dem Strich will die Stadt rund 200.000 Euro für die Vergrämung ausgeben. Der Kampf gegen die Krähenkolonien dauert nach bisheriger Planung zunächst fünf Jahre. „Das wird eine Daueraufgabe werden“, schätzt Oberle. Was sich bisher als vollkommen ungeeignet erwiesen hat, ist etwas, das bei Tauben funktioniert: die Eier in den Nestern durch solche aus Gips auszutauschen.

Falkner ist „ein gutes Geschäftsmodell“

Nicht abzusehen ist, wo die Saatkrähen sich künftig niederlassen, um den Nachstellungen des Falken zu entgehen. Die Stadtverwaltung hofft darauf, dass sie an den Stadtrand ausweichen, sie könnten sich aber auch im Bereich des Donauufers, auf dem Kapellenberg oder im Glacis ansiedeln. Oberle sagte, dann würden sie leider andere Menschen stören, doch irgend jemand werde sich immer gestört fühlen. Deshalb merkte Rudi Erne (SPD) ironisch an: „Wer sagt denn den Viechern, wohin sie ausweichen sollen?“ Er meint, Falkner sei derzeit „ein gutes Geschäftsmodell.“

Trotz der hohen kKosten gab es vom Ausschuss einhellige Zustimmung. Es sei schließlich ein ein „Basisbedürfnis der Bürger, dass sie Ruhe haben“, wie Alf Schömig (FDP) sagte. Allerdings hat die ganze Sache noch einen Haken: Es fehlt bisher die Genehmigung der höheren Naturschutzbehörde, also der Regierung von Schwaben, für die Vergrämungsaktion an der Hauptkolonie in Offenhausen. Oberle: „Wenn wir keine bekommen, können wir nichts machen.“ Man werde möglicherweise gegen einen ablehnenden Beschluss aus Augsburg klagen.