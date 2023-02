Neu-Ulm

"Winterzauber" endet: So geht es im Sommer beim Ex-Barfüßer-Gelände weiter

Plus Am Neu-Ulmer Donauufer steigt im "Winterzauber" die letzte Party. Der Sommer-Pachtvertrag für Pauls Biergarten ist ausgelaufen. Doch es gibt eine Übergangslösung.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Eine letzte große Fete steht noch an. An diesem Samstag werden bei einer "Closing-Party" Hits aus den 90er Jahren gespielt. Doch dann ist Schluss mit dem "Winterzauber" auf dem früheren Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer. Die vergangenen Jahre zuvor war dort im Sommer immer Pauls Biergarten beheimatet. Doch der Pachtvertrag ist eigentlich ausgelaufen. Wie geht also weiter?

