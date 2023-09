Wir verlosen Karten für einen Abend mit Audrey Hepburn

Eine Hommage an die Ikone der 1960er: Das Theater Neu-Ulm zeigt das Stück "En Suite - Ein Abend allein mit Audrey Hepburn". Premiere ist am 22. September.

"Ein Herz und eine Krone" machte sie zum Star, mit "Frühstück bei Tiffany" wurde Audrey Hepburn in den Herzen der Filmfans endgültig unsterblich. Sie war eine Ikone, wie sie es heute im schnelllebigen Hollywood-Business kaum mehr geben kann. Das Stück "En Suite - Ein Abend allein mit Audrey Hepburn" bringt sie für einen Abend zurück auf die Bühne.

Ein Abend mit Audrey Hepburn in Neu-Ulm: So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

"Wenn man im Mittelpunkt einer Party stehen will, darf man nicht hingehen", soll Audrey Hepburn einmal gesagt haben. Am Theater Neu-Ulm wird sie nun im Mittelpunkt stehen, denn dort wird ab dem 22. September die Hommage an den frühen Hollywoodstar gezeigt. Das Stück von Sigrid Behrens mit Daniela Michel in der Hauptrolle verspricht dem Publikum, es der Filmdiva noch einmal ganz nah zu bringen. Tickets für einen Abend mit der ketterauchenden Ikone (aber elegant mit Zigarettenspitze) im kleinen Schwarzen gibt es im Vorverkauf unter theater-neu-ulm.de oder mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt bis Mittwoch, 20. September, 12 Uhr mittags einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Audrey Hepburn" an gewinnspiel@nuz.de. Unserer Redaktion verlost in Kooperation mit dem Theater Neu-Ulm 5 mal 2 Karten. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt.

