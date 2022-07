Wir verlosen Tickets für ein besonderes Theater im Finninger Ried

Das Theater Neu-Ulm steckt mitten in seiner Open-Air-Session. Sie können Freikarten für eine Vorstellung von "Die Vorzimmerdamen" gewinnen.

Es ist Theater mit einem ganz besonderen Flair, das derzeit bei Blumen Weimar im Finninger Ried zu sehen ist. Das Theater Neu-Ulm ist dort gerade mit dem Stück "Die Vorzimmerdamen" zu Gast. Unsere Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für die Vorstellung am kommenden Samstag, 16. Juli.

"Die Vorzimmerdamen" berichten direkt aus dem Zentrum der Macht, welches in vielen Firmen und Behörden doch eher im Sekretariat statt im Chefbüro zu finden ist. "Im Kampf mit den Widrigkeiten des Alltags und gegen kriminelle Machenschaften entdecken die beiden Vorzimmerdamen, was das Leben wirklich ausmacht, finden zu Gemeinsamkeit und Stärke und erobern sich Unabhängigkeit und Lebenslust", heißt es in der Ankündigung zum Stück. Was das Publikum beachten sollte: Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Ob ein einfacher Klappstuhl oder ein Campingsessel mit Fußauflage, bleibt dabei jedem selbst überlassen.

So gewinnen Sie Karten fürs Theater Neu-Ulm

Es gibt insgesamt noch sechs Vorstellungen. Dieses und am darauffolgenden Wochenende sind "Die Vorzimmerdamen" jeweils Freitag, Samstag und Sonntag um 20 Uhr zu sehen. Karten gibt es unter theater-neu-ulm.de.

Wer an unserer Verlosung für die Vorstellung diesen Samstag teilnehmen möchte, schickt ganz einfach eine Mail mit dem Betreff "Die Vorzimmerdamen" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns dann ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355. (AZ)

Lesen Sie dazu auch