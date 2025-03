Wird der Spielplatz im Glacis-Park rundum erneuert – oder nur in einer Sparvariante?

Der Spielplatz im Glacis West in Neu-Ulm ist beliebt, aber deutlich in die Jahre gekommen. Er muss deshalb dringend saniert werden – andernfalls droht sogar die Schließung, wie in einer Sitzung des Bauausschusses Anfang des Jahres deutlich wurde. Die Erneuerung ist allerdings erheblich teurer als zunächst gedacht. In der Planung für 2025 und 2026 fehlen mehr als 400.000 Euro. Die Neu-Ulmer Stadträtinnen und Stadträte haben deshalb die Verwaltung beauftragt, den Entwurf nochmals zu überprüfen und Alternativen zur „Variante Vollumbau“ vorzulegen.

