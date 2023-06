Wo an der Memminger Straße Platz für Busse ist – oder eine Straßenbahn

Plus Die Stadt legt sich auf eine Trasse für den öffentlichen Nahverkehr im Neu-Ulmer Süden fest. Das hat auch Folgen für den Allgäuer Ring.

Mit der Großbaustelle in der Reuttier Straße müssen Pendlerinnen und Pendler noch eine ganze Weile leben, nämlich bis etwa Ende 2024. Doch die Stadt nimmt schon die nächste wichtige Verkehrsachse ins Visier: die Memminger Straße. Im Neu-Ulmer Süden soll der Nahverkehr gestärkt werden, zumal dort das Baugebiet "Wohnen am Illerpark" mit mehr als 600 neuen Wohnungen entsteht. Die Stadt Neu-Ulm musste sich nun entscheiden: Soll direkt auf der Memminger Straße eine eigene Trasse für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entstehen oder sollen Busse auf einer anderen Strecke fahren?

Nach einer Untersuchung durch das Unternehmen PTV Transport Consult aus Karlsruhe blieben zwei Trassenvarianten übrig. Eine, die bis zum Edisoncenter auf der Memminger Straße bleibt, dort in die John-F.-Kennedy-Straße biegt und durchs Wiley und durch Ludwigsfeld führt. Und eine, die bereits nach dem Allgäuer Ring in die Steubenstraße biegt und über Escheugraben und Romy-Schneider-Straße weiter Richtung Süden verläuft. Diese Variante 2, die komplett östlich der Memminger Straße geführt wird, hat aus Sicht der Gutachter das höchste Nachfragepotenzial und zeichnet sich außerdem durch eine gute Zugänglichkeit aus.