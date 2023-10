Neu-Ulm

vor 17 Min.

Wo sind die Schilder bei den Pfuhler Linden hin? Stadt Neu-Ulm klärt auf

Plus Die Friedenslinden auf dem Pfuhler Kapellenberg gelten als die ältesten Bäume der Stadt. Vor Ort werden jedoch die Schilder vermisst. Die Stadt Neu-Ulm klärt auf.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Dreißigjährige Krieg war einer der längsten und blutigsten Kriege Europas – und hat auch in der Region seine Spuren hinterlassen. Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wird noch heute an das Ende des furchtbaren Krieges erinnert: Zum 1648 geschlossenen Westfälischen Frieden wurden zwei sogenannte Friedenslinden am Kapellenberg gepflanzt. Die Bäume gelten als die ältesten der Stadt und haben in diesem Jahr ein Jubiläum. Doch ausgerechnet zu ihrem 375. Geburtstag musste so mancher Passant in Pfuhl teils mit Verwunderung feststellen: Die Schilder, die die Bäume vor Ort beschrieben hatten, sind verschwunden.

Erst wandte sich ein Mann aus Offenhausen an unsere Redaktion, der jene Schilder, die die "Wichtigkeit und Bedeutung" der Bäume erklärten, vermisste. Tage später war das Fehlen der Schilder auch Thema bei der Jahreshauptversammlung des Pfuhler Vereinsrings. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt eine Stadtsprecherin, dass die bisherigen Schilder vor Kurzem entfernt worden seien. Unter anderem, um einen "Schilderwald" sowie eine "Informationsdoppelung" zu vermeiden.

