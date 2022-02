Wochenmarkt in Neu-Ulm wird auf den Rathausplatz verlegt

Neu-Ulmer Wochenmarkt-Fans müssen sich umstellen: Mehrere Wochen gibt es Obst, Gemüse, Käse und Wurst jetzt nicht auf dem Petrusplatz.

Der Wochenmarkt in Neu-Ulm wird vom Petrusplatz auf den Rathausplatz verlegt. Das teilte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Freitag mit. Hintergrund sei der Abriss des ehemaligen Renftle-Gebäudes in den kommenden Wochen.

Aufgrund der Arbeiten könne der Petrusplatz nicht vollumfänglich genutzt werden. Daher werde der Neu-Ulmer Wochenmarkt ab kommendem Mittwoch, 16. Februar, für voraussichtlich vier Wochen auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz von St. Johann Baptist verlegt.

Am Neu-Ulmer Petrusplatz entstehen Wohnungen und Büros

Für das Neu-Ulmer Bettenhaus Renftle am Petrusplatz war im März 2015 nach 92 Jahren Schluss. Seitdem stand mehr oder weniger eine Ruine im Herzen von Neu-Ulm. Doch die kommt jetzt, wie berichtet, definitiv weg. Auf dem Grundstück entstehen sollen nach bisher bekannten Plänen Flächen für Gastronomie im Erdgeschoss, Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss und rund 20 Wohneinheiten. (AZ)

