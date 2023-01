Neu-Ulm

15:13 Uhr

Wodka in Babywickeltasche versteckt: Frau bei Diebstahl in Pfuhl erwischt

Eine 39-Jährige soll in Pfuhl eine Flasche Wodka gestohlen haben.

Eine Frau will in einem Supermarkt in Pfuhl offensichtlich eine Flasche Wodka stehlen. Doch sie wird dabei beobachtet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine 39-Jährige soll am Montag in einem Supermarkt in Pfuhl versucht haben, eine Flasche Wodka zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie dabei aber erwischt. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete demnach am Montagmorgen, wie die Frau eine Flasche Wodka aus der Auslage entnahm und diese in ihre Babywickeltasche steckte. Da der Zeugin das sonderbar erschien, verständigte sie eine Mitarbeiterin des Marktes. An der Kasse soll die 39-Jährige einige Waren ordnungsgemäß bezahlt haben. Nach dem Kassenbereich wurde sie angesprochen und aufgefordert, die Wickeltasche zu öffnen. Hier sollen die Wodkaflasche sowie weitere Waren aufgefunden worden sein, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

