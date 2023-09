Wohltätigkeits-Rallye macht Halt in der Neu-Ulmer Kartbahn

Billige Autos, auffällige Kostümierungen und britischer Humor: Bei der "Pavement Rally" sammeln die Teilnehmenden in Neu-Ulm Geld für einen guten Zweck.

Die Veranstalter sprechen von der "wohl verrücktesten Rallye-Truppe" in Europa: Von 7. bis 10. September führt die britische "Pavement Rally" (zu Deutsch etwa "Asphalt-Rallye") von Gent über Straßburg, Neu-Ulm, Innsbruck, Mailand und Nizza nach Monte-Carlo. Voraussetzungen zur Teilnahme an der Wohltätigkeitstour sind ein Auto im Wert von unter 500 britischen Pfund (etwa 585 Euro), eine auffällige Kostümierung und vor allem viel britischer Humor.

Die Pavement Rally 2023 führt am 8. September durch Neu-Ulm

Unterwegs gibt es vielfältige Aufgaben zu lösen – eine davon führt die Rallye durch Neu-Ulm. Am Freitag, 8. September, zwischen 11 und 14 Uhr müssen die Mitstreiter in der Ecodrom-Kartbahn eine schnelle Rundenzeit hinlegen. Anschließend geht es schon weiter zum nächsten Etappenziel Innsbruck. Ideelles Ziel der Veranstaltung: Spenden sammeln für die britischen Wohltätigkeitsorganisationen Variety Children's Charity, Crash, British Heart Foundation und The Rainy Day Trust.

2016 fand die Rallye zum ersten Mal statt. Nach einer pandemiebedingten Pause startet Veranstalter Aaron Frogley heuer nun die fünfte Auflage mit 32 Teams und 112 Teilnehmern. In den vergangenen Jahren konnten laut Ecodrom 450.000 Pfund (rund 525.000 Euro) an Spenden gesammelt werden. Für dieses Jahr ist das Ziel 250.000 Pfund (knapp 300.000 Euro). Besucher sind bei dem Spektakel im Ecodrom willkommen, Spenden erwünscht. (AZ)