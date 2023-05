Neu-Ulm

vor 33 Min.

"Wohnen am Illerpark": So kommt Neu-Ulms größtes Baugebiet voran

Plus Im Neu-Ulmer Süden sollen mehr als 600 neue Wohnungen entstehen. Wann die ersten Häuser gebaut werden und wie es um die Conti-Pläne steht.

Von Michael Ruddigkeit

Vor rund einem Jahr war symbolischer Spatenstich für das Baugebiet "Wohnen am Illerpark" im Neu-Ulmer Süden. Dort sollen circa 610 neue Wohnungen in einem Modellquartier entstehen, das auch in Sachen Umweltschutz Maßstäbe setzen soll. Was hat sich seither auf dem knapp zehn Hektar großen Areal zwischen Humboldtstraße und Filchnerstraße getan? Und wie steht es um die ins Wanken geratenen Umzugspläne der Firma Continental, die ursprünglich in der Nachbarschaft einen Neubau im künftigen "Gewerbecampus" errichten wollte?

Das hat sich bislang im Baugebiet im Neu-Ulmer Süden getan

Hügel von Geröll und Erde türmen sich dicht an dicht, dazwischen graben Bagger weiter im Untergrund. Rohre liegen gestapelt am Wegrand. Ein Lastwagen rumpelt über das Gelände westlich der Memminger Straße. Die Zufahrtsstraße samt zweier Kreisverkehre und Parkplätzen an den Seiten ist schon da, sie endet an einer Wendeschleife neben einem Acker.

