Wohnen am Illerpark: Stadt verlängert Frist bis 6. Oktober

Die angebotenen Flächen in dem Neu-Ulmer Neubaugebiet wurden um zwei Baufelder erweitert. Interessenten können sich noch melden.

Im Nordwesten des Stadtteils Ludwigsfeld entsteht mit dem „Wohnen am Illerpark“ ein neues urbanes Wohnquartier mit rund 640 Wohneinheiten und einem innovativen, klimafreundlichen Versorgungskonzept. Ende Juni startete die Konzeptvergabe, also die Zuteilung der städtischen Grundstücke, im ersten von insgesamt zwei Bauabschnitten. Die hier angebotenen Flächen wurden jetzt um zwei Baufelder erweitert. Interessensbekundungen können noch bis Freitag, 6. Oktober eingereicht werden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Im ersten Bauabschnitt entstehen 460 Wohnungen in Neu-Ulm

Auf den neun Baufeldern sollen rund 320 Wohneinheiten in Geschosswohnungsbau, Kettenhäusern und Reihenhäusern entstehen. Zwei weitere Baufelder des ersten Bauabschnitts sind für Sonderwohnformen sowie für die Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft Nuwog reserviert und daher von der Konzeptvergabe ausgenommen. Insgesamt werden im ersten Bauabschnitt auf elf Baufeldern rund 460 Wohneinheiten entstehen.

Die Konzeptvergabe ist in zwei Stufen gegliedert. Stufe 1 beinhaltet die Interessensbekundung der Bewerber mit einer ersten Projektidee. In Stufe 2 sollen anschließend konkrete Konzeptentwürfe abgegeben werden. Sowohl private Baugruppen als auch Bauträger können Projektideen einreichen. Die Abgabefrist wurde auf den 6. Oktober 2023 verlängert. Weitere Informationen sowie die Auslobungsunterlagen für die Konzeptvergabe für das Wohnquartier „Wohnen am Illerpark“ gibt es auf der Webseite der Stadt Neu-Ulm unter neu-ulm.de/bauland. (AZ)