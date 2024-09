Wohnpark Münsterblick eröffnet mit neuem Restaurant „Einkehr“ in Pfuhl

Corona, Lieferengpässe, Handwerker-Probleme und ein Wasserschaden: Für 2021 war eigentlich die Fertigstellung vorgesehen. Mit reichlich Verzögerung ist nun am vergangenen Wochenende der „Wohnpark Münsterplatz“ in Pfuhl bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Um die 35 Interessenten oder Neugierige aus der Nachbarschaft seien gekommen, erzählt Yvonne Bautz, die Prokuristin des Vorhabens, das von der Medical Seniorenpark Holding mit Sitz in Essen verwirklicht wurde. An diesem Dienstag wurde nun auch das im Haus untergebrachte Restaurant offiziell eröffnet. Einkehren dürfen ins Lokal namens „Einkehr“ aber nicht nur Hausbewohner.

