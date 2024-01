Wohnung durchwühlt: Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Schmuck und Bargeld sind um den Jahreswechsel herum aus einer Wohnung in Neu-Ulm gestohlen worden. Dazu kommt ein Sachschaden.

Nach einem Einbruch in eine Neu-Ulmer Wohnung ermittelt die Polizei. Dem Bericht zufolge schlug jemand zwischen dem 30. Dezember und Neujahr eine Fensterscheibe ein, um in die Wohnung in der Albrecht-Dürer-Straße zu kommen. Die Räume wurden durchwühlt auf der Suche nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld, die Schadenssumme beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)