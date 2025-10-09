Wohnungseinbruch in Neu-Ulm: Täter durchsucht sämtliche Schränke

Im Bereich der Eckstraße in Neu-Ulm ist am Mittwoch im Laufe des Tages zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Der bislang unbekannte Täter drang in eine Wohnung ein, durchsuchte sämtliche Schränke und konnte den Tatort anschließend unbeobachtet verlassen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, zweistelligen Betrag.

Noch am Mittwochabend wurden die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)