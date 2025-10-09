Icon Menü
Wohnungseinbruch in Neu-Ulm: Täter durchsucht sämtliche Schränke

Neu-Ulm

Wohnungseinbruch in Neu-Ulm: Täter durchsucht sämtliche Schränke

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
    In Neu-Ulm kam es zu einem Wohnungseinbruch.
    In Neu-Ulm kam es zu einem Wohnungseinbruch. Foto: Alexander Kaya

    Im Bereich der Eckstraße in Neu-Ulm ist am Mittwoch im Laufe des Tages zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Der bislang unbekannte Täter drang in eine Wohnung ein, durchsuchte sämtliche Schränke und konnte den Tatort anschließend unbeobachtet verlassen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, zweistelligen Betrag.

    Noch am Mittwochabend wurden die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)

